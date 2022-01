Tina Marinšek odkrito o odhodu iz skupine Tabu #video

Pevka Tina Marinšek je nekdanja članica slovenske glasbene skupine Tabu, s katero je sodelovala osem let. V začetku intervjuja jo je Eva Cimbola najprej povprašala o tem, kako je ona doživljala slovo od skupine. "Občutkov je več kot preveč, da bi jih opisala v enem pogovoru. Osem let je dolga doba. Veliko doživiš skupaj, predvsem pa imaš neki skupen cilj, za katerim greš. In ko to propade, potrebuješ razmislek, zavedati se moraš svojih občutkov in začeti delati nove plane," je odgovorila Tina.

V nadaljevanju intervjuja je pevka razkrila, kaj ji je bilo ob slovesu od skupine najtežje: "Pravzaprav ne vem. Bila sem kar vesela, ko se je vse skupaj zaključilo, ker smo bili osem let v nenehnem pogonu. Jaz sem prišla, stopila na vlak in ta se ni ustavil. Nikoli se nismo vprašali, ali nam je ta skupna pot še v redu, ali jo bomo skupaj nadaljevali in kako se sploh počutimo. V skupini ni nobenega zanimalo, kako se jaz počutim in ali se meni vse skupaj zdi v redu. Pa tudi sama se nisem spraševala o tem, sicer bi to sodelovanje trajalo še manj časa. Mislim, da se stvari vedno zgodijo takrat, ko se morajo."

V nadaljevanju je pevka razkrila, kako je bilo z njenim spremljanjem glasbene skupine Tabu po njenem odhodu. "Tukaj lahko naredim povezavo s partnersko zvezo. Normalno je, da po razhodu spremljaš, kaj se dogaja. Malo si ljubosumen, malo radoveden, kako se bo obnesla nova pevka … Vse sem spremljala, nova pevka Eva pa mi je tudi všeč," je razkrila Tina. Stara in nova pevka skupine Tabu sta se pred dobrim letom tudi spoznali.

Evo Cimbola je nato zanimalo, ali je prebolevanje razhoda s skupino lažje, potem ko se lotiš ustvarjanja svoje kariere. Tina je pritrdila, dodala pa: "Dokler ta odtegnitveni sindrom v navednicah ne mine, si navajen na to, kako ti življenje poteka. Meni se je osem let življenje vrtelo okrog Tabu. Mi smo imeli na leto samo 14 dni dopusta, drugače si imel vedno polne dneve. Zame je bila to ogromna sprememba v življenju, saj sem vstopila v zelo znano glasbeno skupino, zgodilo pa se mi je, da sem postala slavna čez noč. Takrat se veliko stvari obrne in meni je bilo takrat zelo težko. Tako takrat, ko sem prišla v skupino, kot takrat, ko sem iz nje odšla."

Pevka je v intervjuju priznala tudi, da se je število prijateljstev s prihodom v skupino zelo zmanjšalo, večina ljudi pa jo je začela tudi gledati drugače. "In tega nisem znala rešiti in sprejeti," je še razkrila Tina. Eva Cimbola jo je vprašala, ali se je na začetku kariere bala, da bodo njene nove pesmi zvenele podobno kot pesmi, ki jih je ustvarjala z glasbeno skupino Tabu. "Dobro vprašanje. Vsega tega te je namreč nato strah. Kaj bodo rekli drugi, kako me bodo primerjali, kaj si oni želijo slišati? Teh vprašanj je veliko, zato me tudi toliko časa ni bilo na sceni," je odgovorila Tina.

Pevka je do zdaj izdala dve samostojni pesmi, ki nosita naslov Protistrup in Poveljnik. "Protistrup se mi še vedno zdi zelo v stilu Tabujev," je priznala pevka, dodala pa: "Mislila sem ga posredovati naprej nekomu drugemu ali pa ga sploh ne izdati. Zdaj pa mi je zelo prirasel k srcu, zlasti besedilo, ker sem izgubila starša," je pojasnila pevka.

Intervju pa je končala s priznanjem: "Če bi morala ostati samo v eni glasbeni skupini, bi mi bilo kar težko."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20.

