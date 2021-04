Rebeka Dremelj tega ne bi nikoli dopustila #video

Tokrat v oddaji Planet Vau intervju z Rebeko Dremelj o družini, spontanosti ter urnikih. Spoznali bomo tudi poseben hobi pisca in pevca, ki ga ima Nino Ošlak že od otroštva. Primerno času pa smo tudi barvali pirhe, in to v družbi skupine Gadi. Postavni glasbeniki so nam zapeli tudi eno redkih slovenskih velikonočnih pesmi in z nami delili spomine na ta praznik iz otroških let.

V studiu se nam bo pridružila pevka Alya, ki smo jo pod masko laboda lahko spremljali tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Izvedeli pa bomo tudi, kdo vse je med snemanjem šova napletel tudi poslovne vezi in skupaj snuje otroško knjigo. Kot tudi to, katera pevka se je pred kratkim borila z izgorelostjo.

Magazinska oddaja Planet Vau, vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu. Bodite z nami!

