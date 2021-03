Ko zdrav obrok pripravi fitnes trenerka #video

Magazinska oddaja Planet Vau z Gajo Prestor je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu. To nedeljo pa si lahko ogledate še posebno oddajo − Planet Vau Special, in sicer takoj po šovu finala Kdo si ti? Zvezde pod masko.

Tokrat bomo v oddaji Planet Vau preverili, kako se v kuhinji znajde postavna fitnes trenerka Patricija Pangeršič. Naša gostja pa bo Aleksandra Ilijevski, ki je pred kratkim nastopila tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Spregovorila bo o svoji uspešni pevski karieri in tudi o tem, kako se počuti kot partnerica odličnega igralca Jurija Zrneca.

Nike Air Max je edina superga na svetu, ki ima svoj praznik, in ta je v Sloveniji že postal stalnica. Legendarni modeli so zaznamovali kulturo sneakerhead po vsem svetu in marca se spominjamo vsakega modela, ki nas je navdihnil. O tem pa je spregovoril tudi Umek, eden od začetnikov kulture sneakerhead pri nas.

Imset je slovenska rock zasedba, ki jo sestavljajo štirje mladi glasbeniki. Ti ne skrivajo, da jih že nekaj časa privlači tujina. Zdaj jim je uspel velik preboj, z dvema avtorskima skladbama so se v dveh kategorijah uvrstili v finale priznanega mednarodnega tekmovanja. ''Res noro, da skupina Coldplay posluša naše komade," so navdušeno dejali slovenski rokerji Imset, ko so izvedeli, da so od 26 tisoč prijavljenih skupin z vsega sveta, prišli v finale mednarodnega tekmovanja.

