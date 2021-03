To imam po mami, pravi igralec Uroš Smolej

Pred nami je zaključna oddaja šova Kdo si ti? Zvezde pod masko. Postaja vse bolj vroče, a tisti, ki zagotovo ve, kako vroče je pod masko, je igralec Uroš Smolej. V oddaji je pred kratkim nastopil pod eno najbolj vročih mask, v maski nenavadnega pirata.

Voditelj Klemen Slakonja in Uroš Smolej v maski pirata

"Prvo, kar mi je prišlo na misel, je bilo: 'O, tole bo pa vroče.' In je res bilo. Kostum je bil sicer dokaj udoben, ampak iz skorajda neprodušnih materialov. Naglavna maska pa je bila poglavje zase. Zelo, zelo malo se je videlo skozi in tudi pod njo se je kuhalo na polno. Sicer sprva nisem točno vedel, kaj naj bi sploh predstavljal. Preveza čez oko in kljuka namesto dlani so masko okarakterizirali za pirata. Sicer pa je bil to neki degeneriran škamp, haha. Ne vem."

Uroš Smolej je igralec, ki ga lahko slišimo tudi v otroških risankah. Glas posoja risanim junakom, tako da mu sinhronizacija in spreminjanje glasu nista tuja. "Govorjenje in petje se precej razlikujeta in ni ravno najlažje spreminjati glasu med petjem. Poskusil sem, kolikor se je dalo in da je bilo spodobno odpeto. Nisem ravno tehnično podkovan v petju, tako da sem se potrudil po svojih najboljših močeh."

Med oddajo si tekmovalci pomagaj z namigi, ki jih razkrije voditelj. Tako smo izvedeli, da je bil Uroš Smolej včasih zelo gibčen. "Če bi malo več vlagal vase oziroma v svoje telo, bi pa najbrž res ohranil tovrstno kondicijo. Zavedam se, da je telesna aktivnost pomembna, tako da se poskušam gibati, kolikor je le mogoče. Največkrat so to pohodi v naravo, pa tudi kakšna organizirana vadba, če mi čas dopušča. Predvsem pa sta pomembni volja in odločitev. Seveda je za naš poklic ključna tudi dobra telesna forma. Včasih so vloge fizično naporne in z boljšo telesno pripravljenostjo je vse lažje."



Rad ima druženja in ob okroglih obletnicah vedno prireja velike rojstnodnevne zabave s posebnimi tematikami in kostumi. Veliko pozornost nameni hrani, tudi v vsakdanjem življenju. To se opazi tudi na njegovem profilu na Instagramu.



"Veliko lepote je v hrani. Tako v okusih kot vizualno. Ker jem res popolnoma vse in nisem izbirčen, mi je kuha v poseben užitek. Posledično seveda tudi rad jem. Tudi z očmi. Kadar imam čas in voljo, se z veseljem družim z lonci. Mislim, da imam to po mami, ki je odlična kuharica. Če sem že kdaj kaj prismodil? Seveda sem. Redko sicer, ampak se zgodi."

Barvit Instagram Uroša Smoleja Foto: Instagram

In kaj počne v teh karantenskih časih, ko je predstav manj in se selijo na splet? "Na začetku te neljube epidemije se je vse ustavilo. Študijski procesi, predstave, gostovanja. Ko so se stvari toliko umirile, da smo lahko z določenimi ukrepi znova zagnali delo, smo se vrnili na oder. Še vedno so gledališča brez občinstva v dvoranah, toda mi pripravljamo nove predstave, ki bodo z uprizarjanjem počakale na boljše čase. Delamo tako rekoč vsak dan. Splet nikoli ne bo nadomestil pristnega, živega stika med igralcem in gledalcem, zato se vsi, z veliko željo po 'normalnem', veselimo konca tega temačnega obdobja. In nismo edini."

Ne zamudite zaključne oddaje šova Kdo si ti? Zvezde pod masko v nedeljo ob 19.45. Razkrili bomo pando, koruzo in lipicanca, čaka pa nas tudi nekaj posebnih presenečenj.

