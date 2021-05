"Ne, ne vem, koliko jih je že spalo v moji postelji" #video

Samo Rovan je s 23 posameznimi fotografijami in osmimi zgodbami prejel laskavi naziv najboljšega poročnega fotografa na svetu, ki ga podeljuje brazilska organizacija Inspiration Photographers. Rovan je tako že drugič postal najboljši poročni fotograf. Na porokah skuša v svoj objektiv ujeti trenutke, ki so drugačni, s tehniko pa se ne želi preveč ukvarjati. Preverili smo, kaj je zanj veliko bolj pomembno kot sam fotoaparat.

Spoznali bomo tudi mlado pevko Ano Ferme, ki se še prebija na slovensko sceno. Poleg glasbe pa ima še dve ljubezni. Obožuje živali, predvsem svojo psičko Mini, ki mimogrede sploh ni tako mini, je pa tudi velika ljubiteljica motorjev. Pred kratkim si je kupila novo cestno zverino, s katero se je samo za našo kamero zapeljala po lokalnih cestah.

Evrovizijski teden je že skoraj za nami. Predstavnici Slovenije Ani Soklič se žal ni uspelo uvrstiti v finalni izbor. Nas pa je zanimalo, kakšna je razlika med festivalom danes in tistim izpred 20 let, ko je na odru stala Nuša Derenda. Eva Cimbola se je z njo pogovarjala kar v postelji posebne hotelske sobe.

Viktorija Bencik Emeršič in Tjaša Železnik sta po sedmih mesecih ponovno stopili na oder. "Kultura je tista, ki nas bo dvignila," pravita igralki. Za igralce je občinstvo bistveno. Brez njega ne opravljajo svojega poslanstva, sta še nadaljevali. Po več kot pol leta sta vendarle zaigrali v živo pred občinstvom in pojavili so se občutki, ki jih do zdaj nista poznali. Mestno gledališče ljubljansko je obiskala Ana Raščan.

In še: zakaj Tilen Lotrič hodi v 12-centimetrskih ženskih petkah, Ciril Komotar o tem, zakaj ne spi, ko igrata Dragič in Dončič, in Joker out o njihovem neizmernem uspehu. Vse to v Planet Vau.

