Katera obleka je primerna za vaš tip postave? #video

Poletje je predčasno tu in iz omare ste zagotovo potegnile že kakšne lepe plapolajoče obleke. Ampak, ali ste se kdaj vprašale, ali je vaša obleka primerna za vaš tip postave? Ker je to lahko pri marsikateri ženski velika težava, smo se pri profesionalni stilistki pozanimali, kakšne obleke izbrati za najbolj vroč del leta. To bomo preverili v oddaji Planet Vau.

Zdaj pa se selimo v drugo obdobje, v čas dinozavrov. Pred točno enim mesecem so okostje dinozavra na dražbi prodali za pičlih 12,4 milijona dolarjev. Okostje predstavlja vrsto dinozavra, ki je navdihnil videz ter obnašanje strašnega Velociraptorja v filmih Jurski park. Menda je bil resnično dober primerek, ki bi si zaslužil mesto v muzeju, ne pa v osebni zbirateljski zbirki. Svoje mesto v kinodvoranah pa je v tem tednu dobil tudi Jurski park. Gre že za tretji del trilogije Jurski, ki ima podnaslov Prevlada. Ustvarjalci filma pa se bodo skupaj z dinozavri tokrat ustavili zelo blizu naše dežele pod Alpami.

Žana Papiča smo že dodobra spoznali kot voditelja, stand up komika in kulturnika, a tokrat ga bomo videli v povsem novi luči. Njegova mama in tata, kot jima pravi, sta nam razkrila, da je bil kot otrok kar malo piker. Svojo družino je vedno znal nasmejati. Izvedeli pa boste tudi, zakaj si je Žan želel grdo dekle in kakšno prestižno nagrado so mu podelili ob podelitvi diplome.

V čast si štejemo, da smo na delavnem obisku v Ljubljani ujeli Anžeta Škrubeta, enega najbolj uspešnih slovenskih plesalcev. Slovenijo je osvojil s plesno skupino Maestro, svojo kariero pa je nadaljeval čez lužo, kjer sodeluje s smetano hollywoodske scene. Kljub zvezdniškemu življenju v Los Angelesu pa Anže ostaja skromen in zvest svoji domovini. Izvedeli smo, kaj je tisto, kar najbolj pogreša, pa tudi, kakšen človek je Chris Brown.

