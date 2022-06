To je razlog, da poročena glasbenika nimata istih priimkov #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri, sta voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa gostila priljubljeni glasbeni par Sašo Lešnjek in Alexa Volaska. Že nocoj bomo simpatična zakonca lahko spremljali tudi v oddaji Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem.

Glasbenika Alex Volasko in Saša Lešnjek sta že skoraj dve leti poročena, zato je voditeljico Suzano Kozel zanimalo, zakaj nimata istih priimkov. Alex se je vprašanju uspešno izognil in v smehu dejal, da je to vprašanje za ženo.

"Svoj priimek sem želela obdržati. Sicer sem celo življenje komaj čakala, da se bom poročila, da se bom znebila, ker ga nihče nikoli ni znal izgovoriti ali pravilno zapisati. Potem sem vedno bila Lešnjak, Lešnik, Lesjak, vse sorte. A nekako sem prišla do točke, ko sem že ustvarjala pod tem imenom in tudi ljudje so me že poznali pod tem imenom, zato se mi je zdelo, da je to zdaj že del moje identitete. In zaradi tega sem se odločila, da bo kar Lešnjek ostal," je razložila Saša in dodala, da na dokumentih pa vseeno ima tudi možev priimek.

Saša je v oddaji razkrila še, da bo v teh dneh izšel njen prvi album, ki je bil prvotno planiran za čas pred epidemijo, a je bilo ravno zaradi tega izid treba nekoliko premakniti. Bosta pa na albumu dve novi skladbi, zaradi česar bo še bogatejši, kot bi bil sicer.

Saša in Alex sta v Jutru na Planeti spregovorila tudi o nastopu v oddaji Družinski dvoboj, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj. "Največji izziv je bilo že prepričati mojo mamo in sestro, da sta prišli zraven, ker nista iz medijskih vod, prvič sta bili na televiziji in sta se zelo bali, ampak sem jima rekla, da bo 'luštno', da je zelo 'luštna' oddaja in da se bosta imeli lepo. In na koncu sta rekli, da sta tako uživali, da sploh nista mogli verjeti."

Glasbenika sta v oddaji predstavila tudi novo skladbo Z njo in gledalci oddaje Jutro na Planetu so bili prvi, ki so ji lahko prisluhnili. Kako zveni, si lahko pogledate na Planeteka.si.

Oddajo Jutro na Planetu pa ujamete od ponedeljka do sobote ob 8. uri, kviz Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem, v katerem bosta nastopila tudi Saša Lešnjek in Alex Volasko, pa bo na sporedu NOCOJ ob 19.45 na Planetu.

