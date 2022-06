Poglejte, kdo se bo nocoj pomeril v Družinskem dvoboju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za nami je premierna oddaja kviza Družinski dvoboj, ki je postregla z dvobojem med družino Denisa Porčiča - Chorchypa in družino Petrović z glavo družine Challetom Salletom, ki je na koncu tudi odnesla zmago. Tudi nocoj ob 19.45 se nam na Planetu obeta zelo zanimiv dvoboj, ki ga bo popestril energični voditelj Žan Papič.

V drugi oddaji Družinskega dvoboja se bo v ugibanju mnenja stotih Slovencev in Slovenk potegovala simpatična družina Cok. V vlogi glave družine bo nastopila mlada igralka in producentka Lea, na pomoč pa ji bodo priskočili mama Irena in sestra Pia s partnerjem Frenkom.

Na drugi strani pa bo odgovore na zabavna vprašanja iskala glasbena družina Lešnjek z glavo družine Sašo, njenim možem, skladateljem Alexom Volaskom, sestro Laro in večno podpornico, mamo Barbaro.

Katera družina bo tokrat uspešnejša, preverite nocoj na Planetu.

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

