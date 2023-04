Glasne kritike predlagane novele zakona o živalih #video

So si poslanci vladajoče koalicije s predlogom novele zakona o zaščiti živali, prvopodpisana je podpredsednica stranke SD in podpredsednica državnega zbora Meira Hot, privoščili še en spodrsljaj?

Foto: zajem zaslona Na veterinarski fakulteti in veterinarski zbornici ocenjujejo, da predlog novele zakona ne odgovarja na aktualne razmere pri zaščiti živali in dileme pri izvajanju zakona, ni usklajen z veljavnim zakonom in drugimi akti ter pomeni nezaupnico in degradacijo veterinarske stroke.

Da je trenutni zakon o zaščiti živali potreben posodobitve, ni dvoma. Nazadnje je bil posodobljen leta 2021. Nad predlogom novele zakona o zaščiti žival niso navdušeni vsi. Na kmetijski zbornici se ne strinjajo s čipiranjem vseh mačk in prekratkim prehodnim obdobjem, v katerem morajo urediti, da pes ni pripet na verigi.

Novela razburja kmete in veterinarje. Po mnenju veterinarske in kmetijske zbornice je 40-urno usposabljanje svetovalcev za zaščito živali vsekakor premalo. Nasprotniki predloga očitajo, da bo novela iz sosedov naredila ovaduhe. Pa bo res z novelo zakona vsak lahko prišel v vaše domovanje?

Z novelo zakona naj bi se po mnenju predsednika veterinarske zbornice dogajala diskriminacija določenih živalskih vrst. Predlog novele zakona o zaščiti živali čaka še redni zakonodajni postopek. Kdaj bi lahko stopil v veljavo, zato še ni natančno znano.

