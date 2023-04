Slovenija se je znašla v krizi vrednot #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Trgu republike se je na pobudo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na zborovanju Za Slovenijo in resnico zbralo nekaj sto ljudi, ki so proti ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Podprli so tudi interpelacijo vlade.

Medtem ko je interpelacija v državnem zboru še potekala, se je na Trgu republike začel shod Za Slovenijo in resnico! Proti rušenju temeljev slovenske enotnosti in državnosti, ki ga je organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Zbrani so med drugim nasprotovali vladni odločitvi o ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve.

Foto: zajem zaslona

Prisotni na shodu so bili jasni: nad svojo domovino ne bomo obupali. Janez Janša pa je opozoril, da se je Slovenija znašla v krizi vrednot. "Ko upravljavci države vodijo politiko v nasprotju z vrednostnim središčem, na podlagi je katerega je ta država nastala, potem ta kriza generira vse druge in na koncu pridemo do tega, da predsednik vlade niti ne ve, kakšna je inflacija v njegovi državi. "

Predsednik osamosvojitvene vlade in združenja Lojze Peterle je na zborovanju dejal, da se zavzemajo za resnico o osamosvojitvi in za pouk o osamosvojitvi. Združenje zaradi ukinitve muzeja podpira interpelacijo na pobudo SDS o delu in odgovornosti vlade ter priporočila NSi za krepitev vrednot osamosvojitve, je povedal. "Muzej enkrat bo!" je zagotovil.

