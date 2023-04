Rubežniki pri družini Zavašnik #video

Na posest družine Zavašnik v Spodnjih Pirničah v občini Medvode so včeraj vstopili policisti in rubežniki finančne uprave. Na lokaciji nekdanjega zloglasnega kluba Lipa – kjer je množica leta 2005 do smrti poteptala tri najstnice – so na tovornjake nalagali pohištvo, belo tehniko oziroma kar je uporabnega prišlo pod roko. Družina Zavašnik bo očitno zaradi neplačevanja dolgov ostala brez vsega premoženja, saj bo prodano na javni dražbi.

Foto: zajem zaslona Sredi kaosa pa smo ulovili tudi Roberta Zavašnika, ki se je po zemljišču zmedeno sprehajal v spremstvu policista.

Robert Tomas Zavašnik:

"Če se godi krivica, kradejo. Javna uprava krade."

– Kradejo vaše premoženje?

"Kradejo predmete. Nekomu, ki ni dolžnik niti centa. Država pa dolžna 200 milijonov, do danes. Od danes naprej, tole, kar počnejo, pa še dodatnih 300 milijonov."

– So tudi tam v vaši hiši?

"Kradejo."

Kar je seveda daleč od resnice. Njegov oče je namreč pred leti posojila v višini več kot 600 tisočakov zavaroval z vsemi nepremičninami, ki so na zemljišču. Ker posojil niso odplačevali, je lastnina padla v roke upnikov, med največjimi je banka.

Na zemljišču je tudi parkirišče za avtodome in montažne hišice, ki so jih oddajali v najem turistom. Na spletu lahko še vedno najdemo oglase, hiške pa oglašujejo pod imenom Village Lipa. Te so zdaj rubežniki popolnoma izpraznili.

