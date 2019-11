Zvezdnik je heroj tudi v resničnem življenju

Na Škotskem rojeni igralec v filmu Padec Olimpa igra agenta tajne službe, ki se mora po robu postaviti teroristični skupini, ki ugrabi ameriškega predsednika (igra ga Morgan Freeman), pri tem pa pokaže veliko poguma in smrtonosnega vojaškega znanja.

Gerard Butler v filmu Padec Olimpa

Malokdo pa ve, da je bil igralec za svoj pogum že nagrajen tudi v resničnem življenju. "Imam nagrado za hrabrost, ker sem rešil otroka pred utopitvijo. Bilo je precej nevarno, saj sem moral skočiti v deročo reko, priplavati do njega in ga potegniti na suho," je povedal Butler. To pa ni bila edina izkušnja, kjer je moral pokazati veliko poguma.

"Nekoč sem zagledal ustavljen tovornjak, ki je bil v plamenih. Nisem veliko premišljeval, ampak sem ustavil avtobus, z njega pobral gasilni aparat in zlezel pod tovornjak, da bi pogasil ogenj. Šele čez nekaj ur, ko smo že spili nekaj piv, sem pomislil, da bi segrete gume tovornjaka lahko eksplodirale ali pa bi razgnalo rezervoar z gorivom in bi se lahko slabo končalo zame," se spominja igralec, ki pa je bil vseeno vesel, da je lahko pomagal.

Padec Olimpa (Olympus Has Fallen)

Igralec je tudi na snemanjih že doživel nekaj zelo nevarnih situacij. "Ko smo snemali film Chasing Mavericks, so me pod sabo pokopali ogromni valovi. Naslednji dan so me morali uspavati in z elektrošokom ponovno vzpostaviti normalen srčni ritem. Takrat sem res mislil, da tega ne bom preživel." Na snemanjih je 51-letnik doživel tudi nesrečo z motorjem, kjer je skoraj izgubil življenje. "Lahko rečem, da sem preživel kar nekaj nevarnih situacij," je zaključil.

Akcijski triler Padec Olimpa, v katerem poleg Gerarda Butlerja igrata tudi Aaron Eckhart in Morgan Freeman, si na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.