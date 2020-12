Zvezdnica razkrila zanimivo podrobnost o kultnem prizoru

Nocoj po Milijonarju, v katerem se bodo za dober namen preizkušali znani Slovenci, si boste na Planetu lahko ogledali božično romantično komedijo Počitnice (The Holiday) s Kate Winslet, Cameron Diaz in Judom Lawom. Cameron je razkrila, da enega od naj romantičnih prizorov v filmu najprej sploh ni bilo v scenariju, snemanje tega pa je od nje zahtevalo neverjeten fizični napor.

V filmu se Amanda, ki jo igra Cameron Diaz, s taksijem vrača proti letališču Heathrow, ko nenadoma ugotovi, da je zaljubljena v Grahama, ki ga igra Jude Law. Nato skoči iz taksija in začne teči po zasneženih poljih in preskakovati ograje. Vse to počne, da bi se spet srečala z Grahamom.

"Pretekla sem približno deset kilometrov na dan v visokih petah. Prizor smo snemali en teden, na koncu pa so uporabili samo dva posnetka. Tekla sem čez deset različnih pol, na sebi pa sem imela volnen plašč, pulover iz kašmirja, kavbojke in čevlje z visoko peto. In ker v Angliji ni snega, smo morali vse prekriti z umetnim snegom," je o snemanju prizora povedala Cameron Diaz.

Med tekom so ji predvajali glasbo, da je lažje držala tempo. "Tekla sem po polju, po bregu in skozi drevored, ves čas me je spremljala kamera. Konec tistega tedna sem bila v res vrhunski formi. V petah sem se prebijala skozi blato in premagovala klance. Bilo je zares smešno. In sploh se nisem pritoževala, saj je bila moja naloga samo teči."

Vseeno pa se je igralki na koncu zdelo zabavno, da so za prizor, ki ga ni bilo v prvotnem scenariju, porabili toliko časa.

