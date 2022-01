Valentina Plaskan bo tokrat gostila poslanko z najdaljšim stažem

Prva gostja v nedeljski oddaji bo poslanska rekorderka in zaprisežena Vipavka, ki že skoraj 20 let uživa zaupanje rojakov. Pravičnost, boj za malega človeka in popravljanje krivic so tisto, za kar pravi, da jo žene naprej.

V oddaji bo med drugim razkrila, ali bo kandidirala tudi na prihajajočih volitvah v državni zbor, kaj ji pomeni neomajna podpora pri volivcih in kdo po njenem mnenju v Sloveniji obvladuje medije. Poslanka Eva Irgl bo pokomentirala tudi najbolj aktualno politično dogajanje v Sloveniji, z voditeljico Valentino Plaskan pa se bosta dotaknili tudi bolj osebnih tem.

Spregovorila bo o svoji ljubezni do petja in morebitni pevski karieri, o partnerju Davorju Božiču in tudi o tem, ali je to, da velja za najlepšo poslanko, zanjo v svetu politike blagoslov ali prekletstvo.

V drugem delu oddaje bo gost večkrat nagrajeni pisatelj in založnik, direktor založbe Beletrina Mitja Čander, ki velja za enega najvplivnejših in zato tudi najbolj kontroverznih kulturnikov, tistega, ki vleče niti iz ozadja.

Čeprav že več kot petindvajset let s svojo založbo Beletrina skrbi, da Slovenci beremo vrhunsko domačo in tujo literaturo, je svoje vizionarstvo utrjeval tudi z vodenjem enega najzahtevnejših projektov Maribor - evropska prestolnica kulture, njegov romaneskni prvenec pa pobira prestižne mednarodne nagrade.

Večkrat bi že lahko bil tudi kulturni minister, pa se za to ni odločil. Ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti, je med tistimi, ki uspešno krmarijo med vsemi čermi, ki jih prinaša neizprosen založniški kruh. Ali je tako zaradi znanja, sreče ali poznanstev, bo pojasnil v tokratni oddaji Osebno z Valentino Plaskan.

