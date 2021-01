Tako se je znašel zvezdnik, ko je bil brez prebite pare

Zvezdnik je najprej postal prepoznaven kot profesionalni rokoborec, zdaj pa se je povsem posvetil igranju in nastopil v več filmskih uspešnicah. Čeprav je zdaj denar verjetno njegova zadnja skrb, pa je v enem od intervjujev priznal, da ni bilo vedno tako.

Povedal je, da je bil tako reven, da si ni mogel kupiti niti hrane. Vseeno je našel izviren način, kako priti do brezplačnega obroka. "Sem prvak v jedi pice v piceriji Zeppy," je razkril John Cena in dodal, da so tam stregli res ogromno pico. V tistem času je ravno potekala promocijska akcija, in če ti je uspelo pojesti celo pico, si jo dobil brezplačno.

"Med odmorom za kosilo sem zato šel tja in v približno dvajsetih minutah pojedel celo pico. V piceriji so se čudili mojemu podvigu, saj niso vedeli, da sem lačen in brez prebite pare."

Naslednji dan se je zvezdnik spet vrnil tja in naredil enako. Potem je lastnik ugotovil, kaj se dogaja. "Potegnil me je k sebi in mi povedal, da ve, kaj počnem. Nato mi je rekel, da lahko kadarkoli pridem mimo na brezplačen kos pice." Zvezdnik je lastniku picerije za takratno velikodušno gesto še vedno hvaležen.

John Cena je posodil glas bikcu Ferdinandu v originalni različici tega filma, v slovenski sinhronizaciji, ki si jo boste lahko ogledali na Planetu, pa bodo risanim junakom glasove posodili Domen Valič, Lucija Grm, Jernej Kuntner, Helena Berden, Lija Pečnikar, Martin Jelovšek, Žiga Paradžik, Matevž Müller, Primož Vrhovec, Rok Kunaver in Štefan Kušar.

