Seznam filmov, ki so izšli ob najbolj neprimernem času #video

Nekateri filmi res niso imeli sreče, saj so prišli v kinematografe v času, ko so se v svetu zgodili nekateri neprijetni dogodki. Eden takih je tudi komedija Skoraj policaja (Let's Be Cops), ki si jo danes ob 20. uri lahko ogledate na Planetu. Preverite, zakaj.

Odbita komedija Skoraj policaja govori o dveh prijateljih, ki se za zabavo v maskah našemita v moža postave ter postaneta deležna občudovanja nežnejšega spola in strahospoštovanja stanovalcev domače soseske, zato se odločita, da bosta uniformi kar obdržala. Film je luč sveta ugledala ravno v času, ko so v ameriškem mestu Ferguson v Misuriju policisti ustrelili neoboroženega temnopoltega najstnika Michaela Browna.

Ne prav zgledno policijsko vedenje glavnih junakov v filmu se ob času izida filma gledalcem ni zdelo preveč smešno.

Čeprav so ustvarjalci filma hoteli ustvariti zabavno komedijo, je v tistem času nekaj prizorov, ki bi bili drugače smešni, izzvalo jezo. Na primer prizor, v katerem se fanta navdušujeta nad orožjem in z njim ravnata zelo nespretno. Ponesreči se jima celo sproži. Ni čudno, da film v kinematografih v Fergusonu, kjer so ga začeli predvajati že štiri dni po Brownovi smrti, ni bil najbolje sprejet.

In če je film Skoraj policaja kandidat za nehvaležen naziv filma, ki je izšel ob najbolj neprimernem času, jih obstaja še nekaj, ki jim čas prihoda v kinematografe ni bil ravno naklonjen.

Eden takih je film Straža (The Watch), ki je na filmska platna prišel v času, ko je umrl še en temnopolti najstnik, in sicer Trayvon Martin, ki je padel pod streli koordinatorja sosedske straže Georgea Zimmermana. V napovedniku za film se je namreč član sosedske straže, ki ga je odigral igralec Jonah Hill, pretvarjal, da strelja najstnike.

Straža (The Watch)

Tudi avstralski film Deep Water, ki govori o letalu, ki strmoglavi v morje, je zaradi prevelike podobnosti z okoliščinami izginotja malezijskega letala leta 2014 moral preložiti svojo premiero.

Film Priden sinko (The Good son) nikoli ni prišel v britanske kinematografe, ker je zgodba o zlobnem otroku (igral ga je Macaulay Culkin, najbolj znan iz filma Sam doma) preveč spominjala na dogajanje ob umoru dveletnega Jamesa Bulgerja v Angliji leta 1993. Mučila in umorila sta ga dva desetletna fanta.

V filmu Priden sinko (The Good son) je glavno vlogo odigral Macaulay Culkin.

Filma Bena Afflecka Zbogom, punčka (Gone Baby Gone) ob izidu v Združenem kraljestvu niso predvajali zaradi odmevnega izginotja deklice Madeleine McCann.

Tudi teroristični napad 11. septembra v ZDA je negativno vplival na nekatere filme, predvsem tiste, v katerih so prevladovali spopadi z najrazličnejšimi zlobnimi teroristi na ameriških tleh. Med temi filmi so bili Civilna žrtev (Collateral Damage) z Arnoldom Schwarzeneggerjem, V slabi družbi (Bad Company) z Anthonyjem Hopkinsom in Chrisom Rockom ter Velike težave (Big Trouble) s Timom Allenom.

