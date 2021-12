Odlično se dopolnjujeta, čeprav je od nje precej mlajši #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja in Albin Voh prihajata iz Spodnjega Dupleka. Janja dela v podjetju, ki proizvaja različne vrste jedilnega olja, Albin pa je nekdanji kuhar, ki je po 20 letih napornega dela odložil kuhalnico in zdaj dela kot pismonoša. Pred desetimi leti sta se spoznala v trgovini in tri leta pozneje skočila v zakonski jarem.

Janja in Albin se v domači kuhinji rada pomerita v kuharskih spretnostih, Albin pa poleg tega rad obdeluje še les in vzgaja eksotične rastline.

Drugi par nocojšnjega kviza sta Martina in Matej Rupar iz Starega trga pri Ložu. Ona je vzgojiteljica predšolskih otrok, Matej pa, prav tako kot Albin iz nasprotne ekipe, nekdanji kuhar, ki zdaj raznaša pošto. Martina in Matej sta se spoznala v vaški gostilni pred 17 leti in pravita, da je njuno življenje ena sama komedija.

Čeprav je med njima deset let razlike, se odlično dopolnjujeta. Skupaj se rada vozita z motorjem ter hodita na pohode. Ne skrivata, da sta v kviz Piramida sreče prišla po 20 tisoč evrov. Več v zgornjem videu.

Kateri par bo v kvizu pokazal več znanja in mu bo sreča bolj naklonjena, boste izvedeli v nocojšnji oddaji.

Kviz Piramida sreče je na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

