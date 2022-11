Odlična novica za vse ljubitelje nogometa #video

V soboto bo natanko deset let, odkar ste nas spustili v svoje dnevne sobe in posledično v svoja življenja. Hvala, ker ste z nami že deset let. Ob našem jubileju pa smo v informativno oddajo Planet 18 povabili tudi našega generalnega direktorja, ki ima dobro novico za vse športne navdušence.

V informativni oddaji Planet 18 smo lahko videli, kako poteka dan na televiziji, kako čas drugače teče na televiziji in da včasih šteje vsaka minuta. V oddaji ste lahko spoznali ljudi, ki se vsak dan trudijo, da vam ob 18.uri podajo kredibilne in zadnje novice tega dne. Ob deseti obletnici Planet TV pa nam je voščil generalni direktor Planet TV Pavel Stantchev ter vsem gledalcem informativne oddaje sporočil ekskluzivno novico.

"V prvi vrsti sem prišel zaposlenim zaželet vse najboljše, saj ta teden praznujemo 10 let Planeta. Kot sem že prej dejal kolegom, deset krogov okoli sonca in še vedno tečemo nove kroge. Tukaj imam veliko lepih spominov, saj sem bil tu že pred desetimi leti, ko smo začenjali," je dejal generalni direktor Planet TV Pavel Stantchev.

Razkril je, da bo zahvaljujoč sodelovanju z nacionalno televizijo in Fifo Planet TV predvajal tekme svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju, ki se začenja čez nekaj manj kot tri tedne." Ekskluzivno bomo predvajali osem tekem, prav tako pa še polfinale in finale istočasno kot RTV Slovenija. Mislim, da gre za odlično novico za našo televizijo in za vse oboževalce nogometa."

Pogledal je tudi v preteklost in komentiral zadnji dve leti, odkar je našo hišo kupila največja televizijska skupina na Madžarskem. "No, to sta bili dve zelo razburljivi leti. Ni bilo tako enostavno, saj smo bili pred dvema letoma še vedno v pandemiji covida, a kljub temu je Media group TV 2 – to je naše podjetje, največja televizijska skupina na Madžarskem, na Madžarskem imamo 14 televizijskih kanalov in smo številka ena – v Planet TV veliko vložila. Za nas je Planet TV strateška naložba. To je naša prva mednarodna naložba. Veliko vlagamo v nove oddaje, naredili smo nov studio za novice, zdaj imamo jutranjo oddajo Jutro na Planetu. Naši gledalci poznajo naše uspešne oddaje: Exatlon, Poroka na prvi pogled in druge. In rezultati so tu, saj nam je v teh dveh letih uspelo povečati našo gledanost za 33 odstotkov. Kar je neverjetna rast in zdaj je Planet TV v Sloveniji močnejši kot kadarkoli. In kar je najpomembneje, mislim, da smo zasedli stalno mesto v srcih in mislih slovenskih gledalcev. To je za nas največja nagrada."

Tudi za prihodnost ga ne skrbi in s tem napovedal programske novosti na naši televiziji. "Zato bomo nadaljevali naše močne programe. Jutranja oddaja ima veliko gledanost, prav tako dnevne novice, Jure Godler in Ura moči. Prav tako bomo naslednje leto predvajali novo sezono Poroke na prvi pogled Slovenija. Kmalu prihaja Milijonar, ki je zelo priljubljena oddaja. Pa Kolo sreče, ki ima najboljši televizijski format. Lahko vidimo trend v svetu, kjer se priljubljene televizijske oddaje vračajo na zaslone. To nas čaka v prihodnjih mesecih. Pred tem bomo gledali zadnje tedne Exatlona druge sezone. In kot sem rekel prej, svetovni pokal v nogometu v Katarju."

Zadnje novice pa ne zamudite v naši osrednji informativni oddaji Planet 18 ob 18. uri na Planetu.

