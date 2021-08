Nerodna prigoda na snemanju priljubljene serije

Eddy Vilard, ki je v Rebelde igral Tea Ruizpalaciosa, je v enem izmed intervjujev razkril, kako zelo mu je bilo neprijetno, ko je moral na snemanju poljubiti soigralko Dulce Mario, saj je bil to zanj prvi poljub pred kamerami.

Dulce Maria in Eddy Vilard:

V seriji je igral zelo sramežljivega in skromno oblečenega 15-letnika, ki so ga zanimale samo knjige in videoigre, dokler ga pod svoje okrilje ni vzela Roberta Prado in mu pokazala, kako postati priljubljen med sošolci. Pri tem se je Teo vanjo zaljubil, temu pa je kasneje sledil prizor s poljubom.

"Začel sem nastopati v seriji Rebelde in kmalu zatem je že sledil prizor s poljubom. Star sem bil 15 let in s poljubljanjem nisem imel izkušenj, še manj pa s tem, kako to narediti pred kamerami in to z jezikom. Nato je k meni prišel režiser in mi rekel, da mora biti to zelo vroč in čuten poljub in da moram dajati občutek, da se ob njej topim."

Eddy Vilard danes:

Ko so pričeli s snemanjem, pa mu poljubljanje ni šlo preveč dobro od rok. "Uboga Dulce María. Očitno se ni počutila najbolje, ampak vseeno ni nič rekla." Eddy, ki se trenutno bolj kot igranju posveča glasbi, je vedel, da je bilo igralki in pevki ob snemanju tega prizora zelo nelagodno, ampak je bil takrat vesel, da ni nič rekla, saj bi se sicer od sramu pogreznil v zemljo.

Uspešnico Rebelde na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 18.45. Kmalu pa bomo na Planetu lahko spremljali tudi najtežjo športno preizkušnjo na slovenskih televizijah.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.