Nenavadna nezgoda na snemanju: Igralka je morala oskarjevki iz nosa odstraniti arašid

Nocoj si boste lahko po kvizu Milijonar ob 21. uri na Planetu ogledali komedijo Drzni par (The Heat) s Sandro Bullock in Melisso McCarthy, ki se spopadeta z nepridipravi. Med snemanjem filma pa je prišlo do neljubega in malce nenavadnega dogodka.

Preden so začeli s snemanjem enega najbolj dobičkonosnih filmov leta 2013, je bila Melissa McCharty povsem iz sebe, ko je izvedela, da bo sodelovala s Sandro Bullock. "O, moj bog, poklicala me bo Sandra Bullock," naj bi si pred predstavitvenim klicem ponavljala igralka in priznala, da je bila tudi med telefonskim pogovorom precej živčna. "Vsak stavek sem končala z njenim imenom in priimkom. Pozdravljeni, Sandra Bullock. Lepo, da sva se spoznali, Sandra Bullock." Na snemanju sta se igralki nato odlično ujeli.

Melissa Mccarthy se je morala preleviti celo v njeno zdravnico, saj se je Sandri Bullock po nesreči v nosnico zataknil arašid. Igralki sta se namreč zabavali med odmorom, ko je oskarjevka ugotovila, da je po nesreči vdihnila arašid. Ker ni hotela delati panike, je za pomoč prosila kar Melisso, ki sprva ni verjela, da je arašid res v njenem nosu.

"Potem sem ga zagledala - še danes se ob tem zgrozim - res je bil zagozden v nosu," je povedala in se lotila odstranjevanja, čeprav pri tem ni bila povsem mirna. "Če palčko potisnem preveč močno, jo lahko ubijem," naj bi takrat razmišljala. Naposled ji je uspelo odstraniti arašid, njeno kirurško mirno roko pa je pohvalila tudi Sandra Bullock. To pa še ni bilo vse. Odstranjevanje arašida so posnele tudi filmske kamere in režiser se je odločil prizor uvrstiti v film, zaradi česar so ga morali nato še nekajkrat ponoviti.

