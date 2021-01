Naveličala se je igranja, zato je očetu rekla, naj "ubije" njen lik

V soboto ob 19.45 si boste lahko na Planetu ogledali z oskarjem nagrajeno filmsko uspešnico Fantovska leta (Boyhood), ki bo premierno predvajana na slovenskih televizijah. Snemanje komične drame, ki spremlja odraščanje fanta in njegovo družino, je potekalo kar 12 let, zato je z zakulisjem nastajanja filma povezanih kar nekaj zanimivih zgodb.

V filmu lahko spremljamo resnično odraščanje in staranje igralcev. Ellar Coltrane, ki v filmu igra glavno vlogo, je bil ob začetku snemanja filma star sedem let, ob koncu pa devetnajst.

Igralec Ellar Coltrane ob začetku snemanja in ob koncu.

Kljub 12-letnemu nastajanju filma so za snemanje dejansko porabili le 45 snemalnih dni. V tem času sta Ethan Hawke in Patricia Arquette, ki je za svojo vlogo prejela oskarja, tudi v zasebnem življenju doživela ločitev, se ponovno poročila in oba dobila še po enega otroka.

Patricia Arquette je za svojo vlogo prejela oskarja.

Oskarjevka je razkrila, da jo je režiser Richard Linklater prosil, naj v času snemanja filma ne gre na plastične operacije, saj to ne bi bilo povsem v skladu z njenim likom v filmu.

Igralka želel, da njen lik "ubijejo"

Za eno bolj zabavnih zgodb med snemanjem filma pa sta poskrbela ravno režiser filma in njegova hči Lorelei, ki si je močno želela nastopiti v njegovem filmu, zato ji je dodelil vlogo. "Mislim, da takrat nisem imel druge izbire, kot da jo dam v film. Bila je zelo vztrajna," je povedal Richard Linklater in priznal, da se je kljub vsemu dobro izteklo in da sta na snemanjih zelo dobro sodelovala.

Lorelei Linklater

Po treh ali štirih letih pa se je Lorelei naveličala igranja in je zato očetu predlagala zelo drastično potezo. "Mislim, da sem imela dvanajst let in prosila sem ga, naj poskrbi, da bodo v filmu moj lik "ubili". Verjetno sem takrat v resničnem življenju začela čutiti tisto najstniško depresijo."

Na vprašanje, ali je bilo kaj možnosti, da bi res lahko zapustila film, pa je odgovorila: "V bistvu nisem imela izbire. Ko sem imela devet let, sem se strinjala, da bom sodelovala v filmu, in to je bila potem pogodba za dvanajst let."

Njen oče in režiser filma jo je nato popravil, da pravzaprav ni nič podpisala in da v Kaliforniji ni legalno podpisovati pogodb z nekom za več kot sedem let. "Snemanje filma bi pravzaprav lahko zapustila v zadnjih letih nastajanja," je dejal v smehu. To je pravno gledano veljalo tudi za vse ostale igralce.

Kljub vsemu so snemanje filma uspešno zaključili in nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je dejal, da je bil to njegov najljubši film v letu 2014.

Komično dramo Fantovska leta, ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,9, si na Planetu lahko ogledate v soboto, 9. januarja, ob 19.45.

