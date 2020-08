Meryl Streep soigralko zares udarila z lopato in ji pustila brazgotino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22.10 bo na Planetu kultna komedija Smrt ji lepo pristoji (Death Becomes Her) z Meryl Streep, Goldie Hawn in Bruceom Willisom. Ponovitev filma bo v nedeljo ob 16. uri. Že samo snemanje filma je ponudilo kar nekaj zanimivih zapletov. Goldie Hawn jo je pošteno skupila, namesto pnevmatskega modrčka pa je delo dvigovanja prsi opravila kar garderoberka.

V filmski uspešnici, ki je bila za posebne učinke nagrajena s prestižno filmsko nagrado oskar, je eden najbolj nepozabnih prizorov vsekakor pretepanje med Goldie Hawn in Meryl Streep z lopatama v rokah, kjer brutalnosti ne manjka. Tudi na samem snemanju tega prizora zvezdnici nista bili povsem nežni druga do druge, saj je Meryl Streep kolegico Goldie Hawn po nesreči z lopato zares udarila po obrazu.

Goldie Hawn in Meryl Streep

"Zgodila se je manjša nesreča, saj me je lopata zadela v obraz in nastala je manjša ureznina. Presenetljivo takrat zaradi tega nisem delala prevelike drame. Vsem sem govorila, da sem v redu, čeprav imam še danes brazgotino," je o dogodku povedala Goldie Hawn.

Za gole prizore so uporabili dvojnico, ki je kasneje tudi sama postala filmska zvezda

V filmu igra Isabella Rossellini, ki v filmu pokaže tudi nekaj gole kože. Čeprav je igralka pred tem filmom že posnela nekaj filmov z golimi prizori, pa je v tej komediji za tovrstne prizore uporabila dvojnico. Cathrine Bell, za katero je bil to prvi filmski projekt, pri katerem je sodelovala, je kasneje tudi sama postala uveljavljena igralka in producentka, najbolj znana po vlogah v serijah JAG in Army Wives.

Cathrine Bell pa je v prizoru, kjer njena zadnjica in prsi postanejo čvrstejše in polnejše, zamenjala tudi Meryl Streep v vlogi Madeline Ashton. Najprej so ta učinek poskušali ustvariti s pnevmatskim modrčkom, kar pa se ni izkazalo za najboljšo rešitev.

Nazadnje so se odločili, da bo najbolje, če to delo opravi kar garderoberka, ki je stala za hrbtom igralke in ob znaku "Akcija" prsi namestila v želen položaj. Kako je bilo videti snemanje omenjenega prizora, si lahko pogledate v spodnjem videu.

Kultna komedija Smrt ji lepo pristoji (Death Becomes Her) bo na sporedu nocoj ob 22.20 na Planetu, ponovitev pa sledi v nedeljo ob 16. uri.

