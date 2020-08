Ryan Reynolds proti Denzlu Washingtonu

Akcijska nedelja bo ob 20. uri postregla s trilerjem Varna hiša (Safe House), v katerem igrata Ryan Reynolds in Denzel Washington, ob 22. uri pa sledi še intimna jadralska drama z Robertom Reynoldsom Vse je izgubljeno (All is Lost).

V akcijskem trilerju Varna hiša sta moči združila Ryan Reynolds in oskarjevec Denzel Washington. Reynolds je upodobil mladega agenta CIE Matta, ki si že dlje časa prizadeva za napredovanje, toda njegova prva resna preizkušnja se sprevrže v srhljivo tekmo s časom in smrtjo. Med nezanimivo službo varovanja varne hiše v Južnoafriški republiki agenti pripeljejo enega od najbolj iskanih ubežnikov, karizmatičnega izdajalca državnih skrivnosti Tobina (Washington). V nepričakovanem napadu neznancev Matt ostane sam in na begu pred morilci s seboj odpelje Tobina. Toda prekanjeni mojster psiholoških trikov Mattu kmalu vcepi dvom o tem, kdo so resnični napadalci in kdo morda igra dvojno igro.

Film so snemali na resničnih lokacijah, ki so omenjene tudi v filmu, torej v južnoafriškem mestu Langa in na stadionu Greenpoint ter drugje v Cape Townu, filmska ekipa pa se je ustavila tudi v Parizu in v Washingtonu. Snemanje je bilo tudi tehnično in fizično precej zahtevno. Za snemanje akcijskih prizorov so se igralci pripravljali s pomočjo strokovnjakov, avtentičnost varne hiše pa je zagotavljal nekdanji pripadnik CIE, ki je pri filmu sodeloval kot svetovalec.

Kritiki so pohvalili predvsem odlično igro glavnih igralcev, film pa se je dobro odrezal tudi v kinematografih, saj je ob proračunu 85 milijonov ameriških dolarjev zaslužil kar 208 milijonov dolarjev. V Varni hiši sicer poleg Ryana in Denzela igra še kopica priznanih igralcev, tudi nominiranca za oskarja Sam Shepard in Vera Farmiga ter večkratni nominiranec za zlati globus Brendan Gleeson.

Akcijski triler Varna hiša (Safe House) bo na Planetu v nedeljo ob 20. uri, ob 22. uri pa sledi še drama Vse je izgubljeno (All is Lost) z Robertom Redfordom.

