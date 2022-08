Končna odločitev čaka še tri pare. Bodo podlegli stresu ali sprejeli izziv in ostali poročeni?

Adam in Sara sta končno odločitev pred strokovnjaki sprejela že včeraj. Odločila sta se, da se v resnično življenje podajata skupaj. V nocojšnji epizodi pa ta ista odločitev čaka še Melisso in Clarka, Adama in Caroline ter Lucie in Steva. Vsak izmed parov se bo soočil z različnimi izzivi in dvomi, ki bodo vplivali na končno odločitev.

Clark bo tako pred finalno odločitvijo premleval, ali mu selitev iz Londona v njegovo okrožje odgovarja ali ne. "Tukaj sem si ustvaril življenje, v okrožju pa ne poznam nikogar, pa tudi svoj način življenja bi bil primoran spremeniti," je na glas razmišljal Clark. Le kaj bo pretehtalo – njegova ljubezen do Mellise ali strah pred novim načinom življenja?

S podobno oviro se pred skupnim resničnim življenjem soočata tudi Caroline in Adam. Tudi onadva morata namreč premostiti še zadnjo oviro in najti skupno lokacijo, na kateri bosta živela. Adam je priznal: "Strah me je in mogoče je to dobra stvar. Če ne bi bil zaskrbljen, bi to lahko nakazovalo na to, da nisem dejansko prisoten v tem eksperimentu in da si ne želim, da bi ta zakon uspel." Vseeno pa je Adam dodal: "Ne želim biti njen mož samo čez vikend." Bosta našla kompromis ali se njuna pot danes zaključuje?

Steve in Lucie na prvem srečanju nista vzpostavila nujno potrebne kemije za uspešen zakon. "Seveda nisem pričakovala, da bo najin zakon popoln že od samega začetka. Ko sem se sprehajala proti oltarju, sem samo upala, da bova podvržena manjšemu številu izzivov, kakor se je izkazalo v resnici," je priznala Lucie.

Na drugi strani pa je Steve čutil podobno: "Moje misli divjajo z enega na drug konec. Z vsakim trenutkom, ko sem bližje finalni odločitvi, postaja ta eksperiment težji. Nekatere poglede na zakon mi je Lucie izpolnila, drugih pa ne, tako da sem v veliki dilemi, kaj bom storil." Ali jima je zadnjih pet tednov, ki sta jih preživela skupaj, spremenilo pogled na celotno situacijo?

Končne odločitve parov lahko na Planetu izveste že nocoj ob 20.45! Ne zamudite, zagotovo boste presenečeni!

