Kljub zlomu gležnja je zvezdnik nadaljeval s snemanjem filma

Igralec si je gleženj zlomil v prostem času med igranjem košarke, kljub hudi poškodbi, ki jo je utrpel, pa snemanja takrat niso prekinjali.

"Dva meseca sem imel zlomljen gleženj, kar je snemanje zame precej otežilo. Režiser zaradi moje poškodbe ni bil preveč zadovoljen, vseeno pa ni bilo prehudo, saj imam visok prag bolečine," se je takrat pohvalil Adam Sandler.

Z vlogo čudaškega Skeeterja, ki odkrije, da se zgodbice za lahko noč, ki jih pripoveduje nečaku in nečakinji, uresničijo tudi v resničnem življenju, se je igralec prvič preizkusil v družinski komediji. Povedal je, da je na to pristal tudi zaradi svojih otrok.

V svoji karieri je namreč posnel kar nekaj filmov, za katere je povedal, da upa, da jih njegovi otroci nikoli ne vidijo. Povsem drugače je bilo, ko je snemal Zgodbe za lahko noč.

"Ko sem snemal Zgodbe za lahko noč in sem se ponoči vračal domov, sem šel pogledat svoje otroke in se počutil kot dobra oseba. Želel sem posneti film, ki bi ga moji otroci nekoč lahko gledali in me nato brez težav pogledali v oči," je malce za šalo in malce zares dejal igralec.

Med promocijo tega filma je podal tudi zanimivo izjavo o tem, ali tudi sam svojim otrokom bere zgodbe za lahko noč. "Nisem preveč dober v branju zgodb pred spanjem. Otroka naj bi uspavale," se je pošalil in namignil, da ima njegov način pripovedovanja pravljic ravno nasprotni učinek.

