Pustolovski konec tedna na Planetu

V soboto ob 15.40 bo na Planetu napet pustolovski film Osem ujetih (Eight Below) s Paulom Walkerjem. Ta igra raziskovalca, ki si prizadeva rešiti svoje vlečne pse, saj jih je bil prisilen pustiti sredi neusmiljenega arktičnega mraza. Srčni film režiserja Franka Marshalla (Kongo, Živi) ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,3.

Prav tako v soboto ob 19.45 bo vso družino navdušila pustolovska komedija Zgodbe za lahko noč (Bedtime Stories). Adam Sandler igra čudaškega Skeeterja, ki odkrije, da se zgodbice za lahko noč, ki jih pripoveduje nečaku in nečakinji, uresničijo tudi v resničnem življenju. A na zelo boleč način ugotovi, da njegovi pravljični dodatki, s katerimi se želi dokopati do bogastva, nimajo učinka v realnosti, temveč se uresničijo zgolj bujne fantazije mladih nadobudnežev, ki strica pošljeta v najnevarnejša obdobja zgodovine in nenavadne kraje na Zemlji.

Ob 22.05 bo na Planetu še triler Prevara (Deception) s Hughom Jackmanom, Michelle Wiliams in Ewanom McGregorjem. Zadržanega računovodjo novi znanec vpelje v skrivnosten elitni klub za spolne užitke, kjer kmalu postane osumljenec v primeru izginotja ženske.

V nedeljo ob 19.45 bo na Planetu akcijski film režiserja Johna Wooja Zlomljena puščica (Broken Arrow). John Travolta igra zlobnega vojaškega pilota Vica Deakinsa, ki ameriški vojski iz maščevanja ukrade dve jedrski konici. Grozi, da ju bo uporabil, če ne bo dobil 250 milijonov dolarjev. Vic seveda ne računa, da mu bo kdo prekrižal načrte. Prav to stori njegov nekdanji sodelavec in prijatelj Riley Hale (Christian Slater), ki mu na pomoč priskoči še prikupna gozdna čuvajka Terry Carmichael (Samantha Mathis). Vic in Riley se zapleteta v nevarno igro mačke in miši, medtem pa se čas neusmiljeno izteka in na kocko je postavljena usoda ameriškega mesta.

Nedeljski filmski večer bo ob 22.25 zaokrožila še akcijska pustolovščina Hram bojevnikov (Man of Tai Chi), režiserski prvenec Keanuja Reevesa, ki v filmu tudi igra. Film navdušuje predvsem s svojimi borilnimi prizori, zgodba pa govori o mladem mojstru borilnih veščin, ki zapade v dobičkonosni svet nelegalnih bojev, kjer poskuša ohraniti svoje dostojanstvo - in svoje življenje.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.