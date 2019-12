Izjemno boleč začetek snemanja filma za priljubljeno igralko

"Grdo mi je spodrsnilo na mokrem marmorju. Precej hudo sem si poškodovala hrbet in kar teden dni sem potrebovala, da sem lahko spet normalno hodila," je povedala Melissa McCharty, ki jo je nesreča takoj ob začetku snemanja filma spravila nekoliko v slabo voljo.

Režiser Paul Feig je priznal, da je ob njenem padcu pomislil, da je snemanja filma konec, toda izkazalo se je, da je igralka izjemno trdoživa. V filmu je nato kar 90 odstotkov vseh kaskaderskih prizorov odigrala sama.

Melissa McCharty in Jason Statham

Zvezdnica je dejala, da je bil to zanjo najbolj fizično zahteven film, ki jih kdaj posnela. "Tekla sem, skakala in padala po tleh. Razbila sem si glavo, imela ureznine in modrice. Na koncu dneva sem bila videti, kot bi padla v jašek dvigala."

Koordinator kaskaderjev je dejal, da so imeli na voljo izjemno kaskadersko dvojnico, a ko so enkrat videli, česa je Melissa sposobna, so od nje lahko zahtevali vedno več. Pohvalil pa je tudi njeno neverjetno sposobnost učenja koreografije. "V prizorih je sodelovala z velikimi akcijskimi zvezdami, a se tega ni ustrašila in je svoje delo vrhunsko opravila."

"Priznam, da nisem vedela, kako težko bo, toda vseeno sem med snemanjem uživala. Res sem si želela čimveč kaskaderskih prizorov posneti sama, čeprav sem imela na razpolago neverjetno kaskaderko, ki bi stvari naredila veliko bolj od mene. Toda zdelo se mi je, da moj lik v akcijskih prizorih ne bi smel delovati preveč popolno," je razlog za izpostavljanje nevarnim okoliščinam razkrila igralka.

Film Vohunka (Spy) s priljubljeno Melisso McCharty si na Planetu lahko ogledate NOCOJ ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.