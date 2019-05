Igralec, ki je pljunil Liama Neesona #video

V vlogi albanskega narkošefa Dardana Beriše v odlični seriji Besa navdušuje 46-letni Arben Bajraktaraj, v Prištini rojen igralec, ki živi v Franciji. Arben ima za seboj bogato filmsko in televizijsko kariero, zaigral je tudi v več hollywoodskih produkcijah. Videli smo ga lahko tudi v vlogi Jedca smrti Antonina Dolohova v Harryju Potterju in v akcijski uspešnici Ugrabljena (Taken), v kateri je zaigral Marka - tistega albanskega kriminalca, ki mu Liam Neeson po telefonu obljubi, da ga bo našel in ubil. Liam ga seveda dejansko najde in tudi muči, da bi od njega dobil informacije, ki bi ga pripeljale do hčerke.

Ko je bilo mučenje končano, je ekipa zaploskala

Snemanje prizora mučenja je bilo zelo mučno tudi za celotno ekipo, saj so prizor ponavljali v enem neprekinjenem posnetku znova in znova, dokler niso dobili želenega rezultata. "Prizor smo snemali brez prestanka in s tem smo našli neko novo energijo. Liam je bil utrujen, jaz sem bil utrujen in ta utrujenost mi je pomagala, da sem šel v prizoru dlje," je o snemanju povedal Arben: "Ko smo končali, je ekipa zaploskala."

Pri dobro odigranem prizoru je Arbenu zelo pomagal tudi Liam: "Pomagal mi je, da sem lahko bil v prizoru pristen, saj mi je dovolil, da zares pljunem vanj. Rekel je: 'Daj no, človek, pljuni vame, v redu je.'" Arben je dodal, da ima sodelovanje z Liamom v lepem spominu, saj sta se oba res vživela v svoja lika. "Najini predstavi sta bili posledica tega, da sva se povsem in iskreno potopila v situacijo. In prizori mučenja so pač nasilni," je dodal.

Arben Bajraktaraj v seriji Besa blesti kot neizprosni Dardan Beriša, največji balkanski narkošef, ki z izsiljevanjem žaluje za hčerko.

Znan po vlogah negativcev, a likov ne obsoja

Tudi v seriji Besa Arben igra negativca, ki zna že s svojim predirnim pogledom prikovati človeka na mesto, a sam pravi, da do vseh likov pristopa enako: "Ko se lotim lika, ga ne obsojam. To je najpomembneje. Mislim, da ni pomembno, ali je lik slab ali dober, vsak lik je lahko močan ali šibak. Najraje delam s šibkostjo v liku."

