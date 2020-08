V Milijonarju razkrila zabavno potegavščino z zobno protezo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Milijonarju se bo nocoj v bitko s petnajstimi vprašanji podala tudi tekmovalka Andreja iz Ljubljane, ki je voditelju med drugim zaupala, kakšno potegavščino si je privoščila na dan norcev.

V telefonskem pogovoru s prijateljičino mamo se je pretvarjala, da kliče iz zobozdravstvene ordinacije, in dejala, da so gospe vstavili napačno zobno protezo. Tisto, ki ji je bila namenjena, pa naj bi nosil neki drug gospod. Gospa na drugi strani telefonske linije je bila kar malce v šoku, dokler se Andreja ni začela smejati in ji razkrila, da gre za potegavščino.

Nad izvirnostjo prvoaprilske šale je bil navdušen tudi voditelj Jure Godler. Več v zgornjem videu.

Priljubljeni kviz Milijonar se že nocoj vrača na Planet, na sporedu pa bo vsak ponedeljek in torek ob 20. uri. Ob 21. uri pa ne zamudite komične romantične serije Srečno samski.

