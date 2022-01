Ste vedeli, da obstajajo slovenske vasi s takšnimi imeni? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi nocojšnji večer lahko preživite v družbi Milijonarja in vedno zabavnega voditelja Jureta Godlerja. V vsaki oddaji se tekmovalci soočajo z zanimivimi vprašanji, velikokrat pa se najdejo tudi taka, ki poskrbijo za nekaj smeha.

Voditelj Jure Godler bo tudi v nocojšnji oddaji poskusil najti junaka, ki bo kos vsem 15 vprašanjem in bo domov odnesel glavno nagrado v višini sto tisoč evrov. Med tistimi, ki bodo nocoj poskusili svojo srečo na vročem stolu, bo tudi Tea iz Braslovč, ki bo dobila zelo zanimivo prvo vprašanje.

Čeprav je prvo vprašanje ponavadi nadvse enostavno in tudi tokrat tekmovalka z njim ni imela večjih težav, so bili zelo zanimivi ponujeni odgovori, ki niso bili pravilni. Marsikdo bi pomislil, da so vsaj nekateri med njimi izmišljeni, zato je voditelj Jure Godler poudaril, da gre za resnična imena slovenskih vasi. Več v zgornjem videu.

Poznate tudi vi kakšno slovensko vas z nenavadnim imenom?

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si. Po oddaji ne zamudite avstralske resničnostne oddaje Poroka na prvi pogled.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.