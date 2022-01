V kvizu se bo preizkusila tudi kraljica jabolk #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvih oddajah pete sezone Milijonarja so se na vročem stolu za dober namen preizkušali znani obrazi, ki so tekmovali v parih. Najvišji znesek je uspelo osvojiti olimpijski prvakinji v športnem plezanju Janji Garnbret in njenemu trenerju Romanu Krajniku, ki sta osvojila 7.500 evrov.

Nocoj se priljubljeni kviz vrača v svoji običajni različici, v kateri se bodo štirje tekmovalci prek igre hitri prsti poskušali prebiti na vroči stol. Pri tem bo uspešna tudi Eva Vrečko iz Selnice ob Dravi, ki nosi zanimiv naziv. Voditelj Jure Godler je v oddaji namreč razkril, da je aktualna kraljica jabolk. "V našem kraju izbirajo kraljico jabolk," je povedala Eva in dodala, da je njena glavna naloga, dokler nosi ta naziv, da svoj kraj predstavi v čim lepši luči tako v Sloveniji kot tujini.

Tekmovalko je v studiu spremljal brat, zato se je voditelj pošalil in ga vprašal, ali je potem on kralj hrušk. Kakšen je bil njegov odgovor, si poglejte v zgornjem videu.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si. Po oddaji ne zamudite avstralske resničnostne oddaje Poroka na prvi pogled.

