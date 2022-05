Bo oddaja "kriva" za sodelovanje med pevko in igralcem? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevka Katarina Mala in igralec Jan Bučar sta bila zadnja tekmovalca v zabavnem kvizu Leta štejejo, ki ga vodi Klemen Bučan, v tej sezoni. Uspel jima je odličen dosežek, namignila pa sta, da sodelovanje v oddaji utegne botrovati tudi kakšnemu njunemu skupnemu projektu.

V finalni oddaji prve sezone oddaje Leta štejejo sta Katarina Mala in Jan Bučar do finala prišla z zneskom 2400 evrov. Starost sedme neznanke sta natančno določila že v drugem poskusu in si tako zagotovila dobitek v višini 1.800 evrov. Katarina Mala je ob tem povedala, da bo svoj del podarila v dobrodelne namene. Več v zgornjem videu.

V oddaji sta Katarini in Jan namignila, da se jima sodelovanje v kvizu utegne obrestovati še v kakšnem drugem smislu. Katarina namreč pripravlja nove pesmi, Jan pa novo predstavo. "Mogoče bo v predstavi moja nova glasba, mogoče bo v mojem novem videospotu Jan, bomo videli," načrtov ni želela preveč razkriti.

"Ja, oddaja Leta štejejo naju tudi malo združuje, sva vesela, da sva tu," se je še zahvalila Katarina. Več v spodnjem videu.

To je bila zadnja oddaja kviza Leta štejejo v tej sezoni. Zamujene epizode si lahko pogledate tudi na Planeteka.si.

