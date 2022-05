Nerodna situacija za našo pevko: v trgovini je morala pokazati osebno izkaznico #video

V zadnji oddaji Leta štejejo v tej sezoni, ki jo na Planetu ujamete nocoj ob 19.45, se bosta v ugibanju let preizkusila pevka Katarina Mala in igralec Jan Bučar. Da je leta ljudi včasih težko pravilno oceniti, sta izkusila tudi že na svoji koži.

Pevko Katarino Malo so namreč pred leti tako pomladili, da je zaradi tega prišlo do nekoliko nerodne situacije. V smučarskem kombinezonu in s kapo je šla nič hudega sluteča v trgovino po steklenico vina in cigarete, medtem ko jo je zunaj čakal otrok v vozičku.

Šla je do samopostrežne blagajne, da bi plačala, ko je do nje pristopila prodajalka. "Hja, boste morala pa kar osebno pokazati." Katarina je povedala, da to ni bil edini tak primer.

Podobne izkušnje je že imel tudi igralec Jan Bučar. Močno so ga pomladili v ZDA, kjer je moral za vstop v vsak bar varnostniku pokazati osebno izkaznico. Da so ga pomladili jim je bil hvaležen in jim je to v šali tudi povedal, kar pa se varnostnikom ni zdelo prav nič smešno. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna bosta Jan in Katarina pri ugibanju let neznancev v kvizu Leta štejejo, lahko preverite nocoj na Planetu.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

