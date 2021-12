Nuša Derenda razkrila, kdaj se je prvič zatekla k vedeževalki #video

Gostja voditeljev Suzane Kozel in Taijija Tokuhise v tokratni posebni praznični oddaji Jutro na Planetu je bila priljubljena pevka Nuša Derenda, ki je spregovorila tudi o tem, kako je zajadrala v glasbene vode in spoznala svojega moža Frenka. Preden se je kot pevka uveljavila doma, je s skupino nastopala predvsem v tujini, kjer so imeli tudi do 180 nastopov letno.

Kljub temu da je bilo povpraševanje po nastopih skupine Karavan's takrat res izjemno, pa se Nuša raje odločila za družinsko življenje in za to, da bo glasbeno kariero poskusila zgraditi v Sloveniji. Eden večjih mejnikov je bil, ko je bila prvič sprejeta na slovenski predizbor za pesem Evrovizije. Vendar se ji je nastop takrat izmuznil, ker je bila visoko noseča − dva dni pred porodom.

Povedala je tudi, da je takrat res nekaj časa oklevala, kaj naj naredi, zato se je za nasvet naposled obrnila na vedeževalko. "Bila sem sprejeta na EMO. Kakšen dosežek je to! Kaj pa naj zdaj naredim? Poklicala bom vedeževalko in naj mi ona pove, kaj vidi, ali naj grem ali ne. Sama pri sebi sem sicer že vedela, da ne bo šlo. Rekla mi je, da ne bom šla na EMO in da si jo bom le ogledala. Odgovorila sem ji, da vem, da bo tako," je zdaj zabavni prigodi povedala pevka. Več v zgornjem videu.

Nuša Derenda je v oddaji povedala še številne zanimivosti iz svojega življenja in izjemne glasbene kariere. V studiu se ji je pridružil tudi sin Matevž, ki se tudi ukvarja z glasbo. Celoten pogovor z Nušo Derendo najdete na planeteka.si.

