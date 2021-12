Pahor o najstniških letih: Tega si ne bom nikoli oprostil #video

Kot otrok je bil predsednik Borut Pahor razigran, poln optimizma, veselja in radoveden, seveda pa tudi len za učenje, pove: "Zlasti si ne bom nikoli oprostil za nazaj, da sem s tako brezbrižnostjo šel skozi gimnazijska leta. Gimnazijska leta so bila zame, z vidika izobraževanja, ter osebnostne rasti, izgubljena leta. Potem pa sem zelo hitro na faksu vse nadoknadil za nazaj."

Ekipa oddaje Jutro na Planet TV je v zadnjem tednu letošnjega leta v predsedniški palači obiskala predsednika republike Boruta Pahorja. Predsednik je spregovoril o grenko-sladkem o otroštvu, o obisku zdravnika, ker tako dolgo ni spregovoril, pa o odnosu s prvo damo in sinom ter o romanci s čipsom.

Beseda je tekla tudi o političnem udejstvovanju, pa o športu in kotalkanju s sinom Luko v predsedniški palači. "Kotalkal sem 16 let. Kotalke so bile moja ljubezen in prej sem znal kotalkati kot govoriti. Moja starša sta mislila, da je z mano kaj narobe, in peljala sta me k zdravniku. Ta je rekel, da moram v vrtec in bom govoril. In res je bilo tako. Samo len sem bil."

"Gimnazijska leta so bila zame izgubljena leta"

Otroška leta so bila razigrana, a tudi grenka zaradi zgodnje smrti očeta in bolezni mame, je povedal Borut Pahor. Ko je oče umrl, je bil star devet let, mama je zbolela dve leti kasneje.

"Razigran, poln optimizma, veselja, radoveden, seveda tudi len za učenje. Zlasti si ne bom nikoli oprostil za nazaj, da sem s tako brezbrižnostjo šel skozi gimnazijska leta. Gimnazijska leta so bila zame, z vidika izobraževanja, ter osebnostne rasti, izgubljena leta. Potem pa sem zelo hitro na faksu vse nadoknadil za nazaj. Je bilo pa treba ujeti ta vlak, veliko narediti, da sem ujel sošolce v njihovi izobrazbi, razgledanosti, znanju. Ampak sem jih ujel in z njimi šel do konca faksa, za kar sem njim in profesorjem zelo hvaležen," je povedal Pahor.

Pahor o drogah: Mogoče bom na stara leta kaj poskusil, a za zdaj še nisem

Spregovoril je tudi o odnosu z mamo, ki je bila njegova velika zaveznica. Kot je povedal, je bila mama kar malo obsedena s točnostjo. Lahko je počel karkoli, a ob 7. uri zjutraj je moral biti pripravljen na šolo oziroma kasneje na delo: "Jaz sem lahko prišel ob treh, štirih z zabave, star 15 ali 16. Lahko sem pil ali ne, razen mamil se nisem smel dotakniti. To obljubo sem ji dal in jo še vedno držim. Mogoče bom na stara leta probal kaj, a zdaj se še vedno držim. To je ni motilo, da sem se zabaval. Zanjo je bilo pomembno, da sem bil priden v šoli in da nisem posegal po mamilih."

Pahor je spregovoril tudi o svojem prijatelju, ki je nekaj časa živel z njimi: "Pri nas doma je nekaj časa živel moj prijatelj, ki je tako zašel v ta svet, da so se ga starši odrekli. Bil je še mladoleten in moja mama ga je bila pripravljena vzeti k nam. To je danes zelo izobražen strokovnjak na svojem področju. Vedno do smrti moje mame jo je za božič poklical in se ji zahvalil za to."