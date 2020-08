Jesen bo vroča tudi zaradi velikega gasilskega izziva!

Z jesenjo na Planet prihaja veliki gasilski izziv, v katerem bodo zahtevne poligone premagovali požrtvovalni ter vrhunsko usposobljeni gasilci in gasilke iz prostovoljnih gasilskih društev. Voditelja oddaje sta Marko Potrč in Eva Cimbola.

Na Planetu bomo lahko že jeseni spremljali oddajo Gasilci, v kateri se bodo na zahtevnih poligonih, ki so bili zgrajeni pod strokovnim vodstvom gasilskih strokovnjakov, pomerili najbolj izurjeni, najbolj vzdržljivi ter najbolj spretni gasilci in gasilke iz prostovoljnih gasilskih društev. V vsaki oddaji se bosta dve ekipi na velikem poligonu soočili z ognjem, vodo, višino, peklensko vročino in drugimi ekstremnimi okoliščinami. Zmagovalno prostovoljno gasilsko društvo bo na koncu poleg častnega pokala prejelo tudi donacijo v višini 30 tisoč evrov.

Marko Potrč in Eva Cimbola Foto: Bojan Puhek

Snemanja že potekajo, v vseh vremenskih razmerah pa sta na prizorišču prisotna tudi voditelja Marko Potrč in Eva Cimbola. "Ob vsaki oddaji lahko rečem samo poklon. Kako so požrtvovalni, kakšno timsko delo!," je nad sodelujočimi prostovoljnimi gasilskimi društvi navdušena Eva, gasilce pa izjemno spoštuje tudi Marko: "Od nekdaj sem vedel, da so gasilci po domače povedano carji in da opravljajo izredno pomembno delo."

Marko je pod strokovnim vodstvom celo sam preizkusil nekatere izzive na prizorišču in želi si, da bi s pomočjo oddaje vsi še malo bolj cenili gasilstvo ter gasilcem omogočili prave pogoje za delo še preden potrebujemo njihovo pomoč.

Komentatorja Tomaž Klemenčič in Jure Dolinar, poklicni gasilec in inštruktor

Vlogi sodnikov v oddaji sta prevzela Anže Šilar in Tomaž Klemenčič, ki sta sodila že na več gasilskih tekmovanjih tako v Sloveniji kot na mednarodnih gasilskih olimpijadah. Izziv bo pozorno spremljal tudi Klemen Repovš iz Gasilske zveze Slovenije, kot komentatorja pa bosta premagovanje ovir pospremila še en Tomaž Klemenčič (soimenjak sodnika v oddaji) in Jure Dolinar, poklicni gasilec in inštruktor.

V oddaji bo veliko pozornosti namenjene tudi preventivnim ukrepom za varnost ljudi, projekt pa bo spremljala tudi dobrodelna nota, saj bomo s pomočjo gledalcev zbirali sredstva za Ustanovo za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja.

Oddaja Gasilci bo na Planetu jeseni.

