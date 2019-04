Akrobatski dvojec: "Ni vredno imeti zlomljene roke, v kateri bi držal zlato palico"

Da se bodo slovenske družine na zahtevnih fizičnih in psihičnih preizkušnjah čim bolje odrezale, bo poskrbel akrobatski dvojec F&B. Družine se bodo sicer borile vsaka zase, verjetno pa bo prisoten tudi dvoboj za prestiž med slovenskimi in hrvaškimi družinami. Filip in Blaž sta to nalogo vzela zelo resno in želela slovenskim družinam, ki so se lotile te ekstremne preizkušnje z glavno nagrado v obliki zlate palice, pomagati po najboljših močeh.

"Nekatere je bilo treba samo malce motivirati in jim pomagati premagati strah pred ovirami, drugim je bilo treba le svetovati, kako se lotiti posameznih izzivov, tretji pa so pravzaprav potrebovali samo brco v rit," je v smehu povedal priljubljeni dvojec.

Akrobatski dvojec F&B Acrobatics na snemanju oddaje Fittest Family

Nasveti, ki sta jih delila z družinami, so temeljili na treh korakih:

1. Varno in brez poškodb

Konec koncev ni vredno imeti zlomljene roke, v kateri bi držal zlato palico.

2. Smeh in zabava

Če ne uživamo v premagovanju ovir, preživljanju časa z družino in spoznavanju novih prijateljev, je bolje, da ostanemo doma na kavču.

3. Dajmo vse od sebe in ne obupajmo

Borimo se za glavno nagrado v obliki zlate palice in za naziv nepremagljive družine, kar je velika stvar. Hkrati so pomembne tudi majhne vsakodnevne zmage, ki lahko posamezniku pomenijo še veliko več.

Napovednik za oddajo Fittest Family:

Kako se bodo slovenske in hrvaške družine znašle na zahtevnih fizičnih in psihičnih preizkušnjah, ki bodo najboljši med njimi prinesle zlato nagrado, bomo lahko na Planetu videli že maja.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.