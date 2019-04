To so trenerji, ki bodo iz družin naredili gladiatorje

Najbolj fit slovenske in hrvaške družine, ki se bodo pomerile v ekstremni družinski športni oddaji Fittest Family, bosta trenirala tudi Filip Kržišnik in Blaž Slanič, znana kot neverjetni dvojec F&B Acrobatics. Družinska preizkušnja, kakršne še nismo videli, na Planet prihaja že maja!

Ekstremno družinsko preizkušnjo, ki nastaja v koprodukciji s hrvaškim RTL, bo na Planetu vodil Marko Potrč, na Hrvaškem pa je voditeljsko vlogo prevzela znana igralka in voditeljica Doris Pinčić Rogoznica. Kar štirinajst izjemno pripravljenih in povezanih družin tako iz Slovenije kot iz Hrvaške se bo pomerilo na neverjetnih poligonih, na katerih bodo morale pokazati ne le vzdržljivost, moč in hitrost, ampak tudi sposobnost sodelovanja.

Vsako družino bodo med premagovanjem športnih izzivov, ki bodo iz oddaje v oddaje težji, motivirali in jo trenirali izkušeni športniki: akrobatski dvojec F&B, ki ga sestavljata Filip Kržišnik in Blaž Slanič, smučarka Nika Fleiss, nekdanji rokometaš Vlado Šola, ki je s hrvaško reprezentanco v Atenah osvojil zlato olimpijsko medaljo, in eden najbolj priljubljenih hrvaških fitnes trenerjev Norbert Žmegač Kunić.

"Že samo stati poleg trenerjev kot sta Nika Fleiss in Vlado Šola, dveh vrhunskih športnikov in olimpijcev, nama je vlivalo spoštovanje. Kljub temu, da na poligonih stojimo kot tekmeci, rivali, imamo pozitiven odnos, poln humorja. Pomagamo si med seboj, si čestitamo za zmage in žalujemo ob slabih trenutkih. Lepo povezana družba športnega duha," sta o sodelovanju z drugimi trenerji povedala Filip in Blaž, ki sta prevzela trening slovenskih družin.

"Lepo je videti družino, ki s skupnimi močmi premaguje ovire"

Mojstra telesnih izzivov sta bila zelo pozitivno presenečena tudi nad sodelujočimi družinami. Na začetku družin namreč nista poznala in nista vedela, kdo so in česa so sposobne, med njimi so tako športniki kot posamezniki, ki se s športom ne ukvarjajo na dnevni ravni. "Ko sva družine vzela pod svoje okrilje in jih bolje spoznala, so naju pozitivno presenetile s svojo sposobnostjo povezovanja, delovanja pod pritiskom in borbo za skupen cilj," sta povedala in dodala: "Lepo je videti družino, ki stopi skupaj, si pomaga, motivira in s skupnimi močmi premaguje ovire."

Fittest Family prinaša neverjetne izzive, a hkrati tudi zabavo, predvsem pa spodbuja zdrav način življenja in ekipno povezanost. Kako se bodo slovenske in hrvaške družine znašle ob zahtevnih fizičnih in psihičnih preizkušnjah, ki bo najboljši med njimi prinesla zlato nagrado, bomo lahko na Planetu videli že maja!

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.