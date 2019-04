"To je treba videti, da lahko dojameš!"

Slovenci smo znani kot športen narod, zdaj pa se bodo slovenske družine pomerile v edinstveni preizkušnji vzdržljivosti, moči, hitrosti in povezanosti. Kar 14 izjemno pripravljenih družin se bo na spektakularnih lokacijah spopadlo z najekstremnejšimi izzivi, zmagovalno superdružino pa na koncu čaka zlata nagrada – dobesedno. Zmagovalna družina bo namreč domov odnesla zlato palico.

Ena od snemalnih lokacij šova je čudovita Istra, kjer so nastali osupljivi poligoni, ki jih bodo morale štiričlanske družine premagati s skupnimi močmi. Najboljše družine bodo napredovale v naslednje oddaje, v katerih jih bodo čakali novi, še težji izzivi, vsako družino pa bodo med premagovanjem športnih izzivov motivirali in jo trenirali izkušeni športniki.

Poligoni se razprostirajo čez več tisoč kvadratnih metrov

Fittest Family, ki nastaja v koprodukciji s hrvaškim RTL, bo na Planetu vodil Marko Potrč, na Hrvaškem pa bo voditeljsko vlogo prevzela znana igralka in voditeljica Doris Pinčić Rogoznica. "Delati pri takšnem projektu je sanjsko!" pravi Marko in dodaja: "Poligoni se razprostirajo čez več tisoč kvadratnih metrov in zajemajo tako morje kot tudi gozdove, širne poljane in skrivne temne hodnike starih utrdb."

Izzivi, o kakršnih smo do zdaj le sanjali

Gre za šov, ki na slovenske televizije prinaša nekaj povsem novega. "Gre za naslednjo generacijo tekmovalnih šovov. Za nekaj, kar v Sloveniji zagotovo še nismo videli. Niti približno! Gre za razsežnosti, ki si jih tudi sam nisem znal predstavljati v takšnem obsegu, dokler nisem prvič stal na teh poligonih in na vseh ekstremnih lokacijah. Gre za izzive, o kakršnih smo kot ustvarjalci tovrstnih vsebin do danes lahko le sanjali."

Snemanje poteka na resnično visoki produkcijski ravni, dogajanje bodo lahko gledalci spremljali tudi prek posnetkov z droni in športnih kamer. Na snemanju posameznega izziva je prisotnih več kot sto sodelujočih, saj so poleg ekipe, ki jo bomo videli na televiziji, tam tudi kaskaderji, potapljači in seveda reševalne službe. "Samo z besedami je ta šov nemogoče opisati," dodaja Marko: "To je treba videti, da lahko dojameš!"

Fittest Family z neverjetnimi izzivi, v katerih se bodo preizkusile tudi najbolj športne slovenske družine, na Planet prihaja že maja.

