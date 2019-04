Potrč: To bo nekaj, česar v Sloveniji in širše še niti približno nismo videli! #foto

Novi projekti so vedno izziv in veliko veselje. Vedno so nekaj posebnega. Ampak to, TO PA JE NORO!!! Ne smem še pokazat poligonov (ki so zagotovo krepko nad vsemi pričakovanji oziroma nepričakovanih razsežnosti), ne smem še razkrit izzivov, ki so milo rečeno brutalni, lahko pa povem, da bo to nekaj, česar v Sloveniji in širše še niti približno nismo videli! 💪🏻🤘🏻🔥 Cele dneve pridno delamo in snemamo na spektakularnih lokacijah. To bo NORO in komaj čakam! Prihaja NEPREMAGLJIVI: THE FITTEST FAMILY! #TVshow #nepremagljivi #PlanetTV

