Ekskluzivno: Tako so videti lokacije in poligoni v novi oddaji Fittest Family #foto

Že maja na Planet prihaja nova družinska tekmovalna oddaja Fittest Family, v kateri se bodo družine pomerile v različnih izzivih in premagovale nadvse zanimive poligone ter se potegovale za laskavi naziv najbolj fit družine in bogato nagrado v obliki zlata.

Fittest Family, ki nastaja v koprodukciji s hrvaškim RTL, bo na Planetu vodil Marko Potrč, na Hrvaškem pa bo voditeljsko vlogo prevzela znana igralka in voditeljica Doris Pinčić Rogoznica. V spodnji fotogaleriji vam ekskluzivno razkrivamo fotografije nekaterih lokacij in poligonov, o katerih je Marko Potrč povedal: "Gre za izzive, o kakršnih smo kot ustvarjalci tovrstnih vsebin do danes lahko le sanjali."

Fittest Family z neverjetnimi izzivi, v katerih se bodo preizkusile tudi najbolj športne slovenske družine, na Planet prihaja že maja.

