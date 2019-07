Tekmovalec šova Fittest Family odvrgel vsa oblačila #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jernej Jarc je strasten športnik in fotografije svojih podvigov rad deli tudi na družbenem omrežju Instagram. Med obiskom gora pa je tokrat ovekovečil nekoliko bolj drzno "tihožitje".

Slovenska družina Jarc je bila vsekakor ena izmed najbolj simpatičnih družin v tekmovalni oddaji Fittest Family, v kateri smo v bitki s poligoni spremljali slovenske in hrvaške družine. Niso pa navduševali samo s prisrčnostjo in izjemnim ekipnim duhom, ampak tudi z odličnimi rezultati na izzivih, kjer so večkrat dobesedno pometli s konkurenco.

Z bratoma med pripravami na izzive v oddaji Fittest Family:

Glavni krivec za to, da se je družina sploh prijavila na to ekstremno družinsko preizkušnjo, je bil sin Jernej, ki je bil tudi vodja ekipe. 27-letnik je vsestranski športnik, ki ljubi adrenalin. Že iz hitrega pregleda njegovega profila na Instagramu je jasno, da ni izziva, ki se ga ne bi lotil.

Je pa tokrat svoje sledilce presenetil z nekoliko drugačno obliko "drznosti". Na enem izmed izletov v gore je namreč odvrgel čisto vsa oblačila in pokazal svojo izklesano postavo. Ni treba posebej poudarjati, da so bili sledilci nad njegovo objavo navdušeni.

