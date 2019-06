To je razlog, da je moral zapustiti šov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zelo priljubljena družina Jarc, ki osvaja srca gledalcev s svojo srčnostjo in nasmehom na obrazu, ko se borijo s poligoni, so v prejšnjem tednu ostali brez enega člana. Najstarejšega sina Jerneja je moral zamenjati brat Janže.

Zahtevni poligoni v šovu Fittest Family so terjali že kar nekaj poškodb in nekatere družine so morale za poškodovane člane najti celo zamenjave. Tudi slovenska družina Križman je morala poseči po dveh zamenjavah.

Poškodba, zaradi katere je moral Jernej Jarc zapustiti tekmovanje v oddaji Fittest Family.

V tem tednu pa so gledalci lahko opazili, da je prišlo do menjave tudi v družini Jarc. Najstarejšega sina Jerneja je zamenjal brat Janže. Za Jerneja pa ni bila usodna poškodba na poligonih najzahtevnejše družinske preizkušnje, temveč plezanje v steni.

Med aktivnostjo si je namreč strgal biceps, zaradi česar je bilo zanj nemogoče, da bi družini lahko še vedno pomagal na izzivih v oddaji. Jernej nam je zaupal, da je z roko zdaj že vse v najlepšem redu, luknja v bicepsu pa ostaja.

Veliki finale oddaje Fittest Family je na sporedu že v sredo, 12. junija, ob 21. uri. Ali se bo uspelo tja prebiti tudi kateri od preostalih dveh družin, pa bo jasno v prihodnjih dneh.

