Svojo moč je dokazala tudi mama Brigita #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družina Jarc je znova dokazala visoko stopnjo družinske pripadnosti. Tokrat je na svoj račun prišla Brigita Jarc in pokazala svojo moč.

Fantom, ki so v izzivih do zdaj vedno lepo poskrbeli za svojo mamo, kadar je imela težave, je mama Brigita tokrat vrnila. V izzivu se je namreč odlično odrezala in sama na poligonu prenesla celo 80-kilogramsko pnevmatiko.

Sicer pa po prvih dveh izzivih z največjem številom točk vodijo Jarčevi, Podobnikovi so na predzadnjem mestu, na repu pa se je znašala hrvaška družina Buza.

Kako je bil videti Brigitin podvig, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.