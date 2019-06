Nepričakovano: petdesetletnica slavila v zelo zahtevnem izzivu #video

V tem izzivu je bilo pomembno, kdo od trojice tekmovalcev v polsedečem položaju zdrži najdlje. Najhitreje so moči pošle Zali iz družine Križman, nato pa sta hud boj za zmago bila še Matej Švec in Bernarda Hukman. Po osmih minutah in pol so popustile tudi Matejeve noge in zmago je presenetljivo slavila 50-letnica, ki je v tem položaju zdržala kar 8 minut in 33 sekund.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.