To je mama, ki je dosegla nemogoče in navdušila vse #video

"Matka je dosegla nemogoče. To bo povedala zdaj vsem prijateljicam. To je najboljši občutek in tudi to je del tekmovanja," je svoje navdušenje izrazil Jonatan Jarc, potem ko je v sinočnjem tretjem izzivu, imenovanem S stolpa na stolp, njegovi mami Brigiti vendarle uspelo premagati trimetrski zid.

Ker ji pred tem na nobenem poligonu kljub velikemu trudu še ni uspelo premagati te ovire, so tokrat zanjo navijale tudi vse preostale konkurenčne družine. Kako sta bila videti njen podvig in veselje ob dosežku, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.