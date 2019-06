Neverjetni Slovenci: ko celo traktor ni več ovira #video

Kako je, ko zaradi napora ne čutiš več nog, so sinoči izkusili Jarčevi, ki so v izzivu vleke traktorja premagali vso konkurenco, takoj za njimi pa je pristala družina Podobnik. Kako je bil videti eden najtežjih izzivov do zdaj?

"Tako napornega izziva pa še ne, sploh ne čutim nog," so povedali Jarčevi po končanem izzivu, v katerem so vlekli tono in pol težak traktor s prikolico. Kljub temu so premagali vso konkurenco in zmagali v izzivu. Na drugem mestu je pristala družina Podobnik. Čeprav veljajo za najšibkejšo družino v svoji skupini, so pokazali trdno voljo in moč. Hrvaška družina Buza, ki je bila tihi favorit tokratnega izziva, je na koncu razočarana pristala na zadnjem mestu.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.