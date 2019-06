Športnica se je poslovila na robu solz #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika je ob slovesu od oddaje Fittest Family, kot smo že vajeni, pokazala svoja čustva, tokrat žalost, a kljub temu šov zapušča z dvignjeno glavo. "Družine so dale vse od sebe, kar je najpomembnejše. Moje mesto trenerke je bilo zgolj drugotnega pomena," je dejala Nika, ki bo z družinami, ki jih je trenirala, ostala v stiku tudi po koncu oddaje.

Kot trenerja sta se do zdaj najbolj izkazala Slovenca Filip Kržišnik in Blaž Slanič, ki imata v oddaji še vse tri družine, Vlado Šola je na drugem mestu z dvema družinama, Norbert Žmegač Kunić pa na tretjem z eno družino. Razmerje slovenskih in hrvaških družin je tako prvič od začetka oddaje izenačeno na 3:3.

Oddajo Fittest Family lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede in v soboto ob 21. uri.

Oddajo Fittest Family lahko podprete tudi na Facebooku in navijate z uporabo ključne besede #Nepremagljivi.