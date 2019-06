Prva slovenska družina morala zapustiti šov Fittest Family #video

V oddaji Fittest Family se je na začetku v boj za glavno nagrado podalo 14 družin. Enajst hrvaških in tri slovenske. Med šest najboljših se je nato uspelo uvrstiti trem hrvaškim in vsem trem slovenskim družinam. Križmanovi so se tokrat morali posloviti, v igri pa ostajajo še Jarčevi in Podobnikovi.

Družina Križman je po poškodbi Sandija iskala ustrezno zamenjavo, toda ne David in ne Zala ga nista mogla enakovredno nadomestiti, čeprav sta dala vse od sebe.

Poligoni postajajo vse težji in Križmanovi tokrat niso mogli resno konkurirati družinama Hukman in Švec. Vse tri izzive so končali na tretjem mestu in zato so tudi v skupnem seštevku pristali na zadnjem mestu v tej skupini. Za obstanek so se v eliminatorju nato pomerili z družino Buza, ki je bila najslabša v prvi skupini.

In čeprav je bil pred eliminatorjem Adrian odločen, da premaga družino Buza, ki je po njegovih besedah med družinami v šovu najmanj priljubljena, pa je bila hrvaška družina premočna in je zmagala s precejšnjo prednostjo. Prva slovenska družina je tako morala zapustiti šov Fittest Family.

