Gesta, ki je ganila celotno ekipo šova: Takih otrok bi si želel vsak starš #video

Vsak starš si želi biti ponosen na svoje otroke in družina Jarc je to pokazala že v prvi oddaji Fittest Family. Bratje Jernej, Jakob in Jonatan so svojo mamo, ki ji je zmanjkalo moči med prvim izzivom, dobesedno prinesli na cilj.

"Zavedamo se, da je naš najšibkejši člen mami, a ji bomo pomagali po svojih najboljših močeh do konca," so, še preden so stopili na poligon, povedali fantje. In res, Jernej, Jakob in Jonatan so svojo 47-letno mamo Brigito najprej odrešili prenašanja težkih vojnih krogel, nato pa ji pomagali premagati pot do cilja.

S tem, ko so jo skorajda naložili na ramena in jo ves čas spodbujali, so ganili celo trenerje, zaradi svoje predanosti pa so se nedvomno zasidrali tudi v srca gledalcev. V spodnjem videoposnetku si poglejte nekaj utrinkov, ki so vzeli sapo vsem zbranim.

Družinska tekmovalna oddaja Fittest Family je na sporedu v ponedeljek, torek, sredo in soboto ob 21. uri.

